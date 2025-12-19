Конец за считаные дни: Арестович* раскрыл план Трампа и Кремля

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в эфире Youtube-канала журналистки Юлии Латыниной** (признана в России иностранным агентом), что президент США Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшие дни ради начала масштабной военной операции против Венесуэлы.

"Примирение в Украине — часть большой стратегии Трампа. Американские интересы сейчас лежат в плоскости глобального противостояния с Китаем. В планах Трампа — закончить войну в Украине в течение ближайших дней, после чего переключиться на Венесуэлу", - заявил Арестович*.

Он также отметил, что анализируя последние заявления Кремля и учитывая интенсивность переговоров между США, Россией и Украиной, можно сделать вывод, что Москва серьезно нацелена на примирение.

При этом экс-советник обратил внимание, что жесткое сопротивление этому сценарию оказывают Владимир Зеленский и европейские лидеры, пытаясь скорректировать американский план и требуя таких гарантий, которые США не готовы предоставить.

«По сути, этими аргументами Трампу предлагают отказаться от реализации американских интересов в пользу интересов Европы и Украины — в том виде, как их понимают европейцы и Зеленский», — объяснил Арестович*.

