Конец за считаные дни: Арестович* раскрыл план Трампа и Кремля
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в эфире Youtube-канала журналистки Юлии Латыниной** (признана в России иностранным агентом), что президент США Дональд Трамп намерен завершить украинский конфликт в ближайшие дни ради начала масштабной военной операции против Венесуэлы.
Он также отметил, что анализируя последние заявления Кремля и учитывая интенсивность переговоров между США, Россией и Украиной, можно сделать вывод, что Москва серьезно нацелена на примирение.
При этом экс-советник обратил внимание, что жесткое сопротивление этому сценарию оказывают Владимир Зеленский и европейские лидеры, пытаясь скорректировать американский план и требуя таких гарантий, которые США не готовы предоставить.
* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
** - Лицо, признанное в России иностранным агентом.