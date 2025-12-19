Трампу задали вопрос о свержении Мадуро

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос о том, преследует ли он цель свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает NBC.

На вопрос о том, является ли свержение Мадуро его конечной целью, Трамп дал уклончивый ответ. По словам главы Белого дома, сам Мадуро «точно знает, чего хочет Трамп».

Мадуро жестко ответил на притязания Трампа

«Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой», — заявил он.

При этом, Трамп так и не разъяснил, что именно он имеет в виду. Впрочем, американский президент также признал, что полномасштабная война с Венесуэлой остается возможной.

«Я этого не исключаю, нет», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что будет наносить удары по Венесуэле и без одобрения конгресса.