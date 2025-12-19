Еще одна страна изъявила готовность внести вклад в урегулирование украинского конфликта
Египет выступил с заявлением, подтверждающим его готовность стать активным посредником в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Бадр Абдель Аты во время визита в Каир российского коллеги Сергея Лаврова.
На совместной пресс-конференции египетский министр четко обозначил позицию своей страны. Каир видит единственно верный путь разрешения конфликта через переговоры и дипломатию.
Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Москва готова решить украинский конфликт мирным способом.