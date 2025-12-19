Еще одна страна изъявила готовность внести вклад в урегулирование украинского конфликта

Египет выступил с заявлением, подтверждающим его готовность стать активным посредником в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Бадр Абдель Аты во время визита в Каир российского коллеги Сергея Лаврова.

© Московский Комсомолец

На совместной пресс-конференции египетский министр четко обозначил позицию своей страны. Каир видит единственно верный путь разрешения конфликта через переговоры и дипломатию.

«Что касается украинского кризиса, была подчеркнута позиция Египта, что диалог должен преобладать… Египет готов продолжать вносить вклад в любые международные усилия для сближения позиций сторон и поддержки политического пути для достижения мира», — заявил египетский дипломат.

Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Москва готова решить украинский конфликт мирным способом.