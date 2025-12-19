В Евросоюзе назвали «убийцу» плана по изъятию активов РФ

В Европейском союзе (ЕС) назвали премьер-министра Италии Джорджу Мелони «убийцей» плана по изъятию российских активов. Об этом сообщили в Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

— Убийцей (плана по конфискации активов РФ — прим. «ВМ») была Мелони, — сказал один из европейских дипломатов.

В издании отметили, что позицию премьера Италии также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, скептицизм лидеров двух крупнейших стран ЕС по поводу идеи изъятия российских активов их парламентами «изменил настроения» на переговорах.

17 декабря итальянская радиостанция Radio-1 сообщила, что Мелони выражает беспокойство по поводу возможных негативных финансовых и юридических последствий использования активов РФ в будущем. По информации СМИ, итальянский премьер-министр подписала письмо с просьбой рассмотреть менее рискованные методы работы с российскими активами.

19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.