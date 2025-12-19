Пока вы не уснули: троллинг Путина над Зеленским и фиаско Мерца и фон дер Ляйен

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин назвал Зеленского «талантливым артистом»

Президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «талантливым артистом», комментируя кадры с Зеленским, снятые якобы под Купянском. Трансляцию прямой линии с Путиным опубликовал «Рамблер».

Путину задали вопрос о кадрах, на которых Зеленский снят у стелы. На Украине утверждали, что это стела на въезде в Купянск.

«Он же артист, и артист талантливый, я говорю безо всякой иронии. Мы знаем это еще по его фильмам в прежние времена, поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, стела сейчас совсем по-другому выглядит», - отметил президент РФ.

Читать новость полностью

Провал плана по активам России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

Отказ лидеров Евросоюза согласовать прямую экспроприацию замороженных активов России стал серьёзным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Такую оценку итогам саммита в Брюсселе даёт американская газета The New York Times.

По мнению издания, утверждение жесткого сценария изъятия средств должно было доказать влияние Брюсселя на международной арене.

Это требовалось на фоне того, что США и Россия фактически исключили Европу из прямых переговоров о будущем Украины.

Читать новость полностью

В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

В телестудии за спиной президента России Владимира Путина находится карта, на которой обозначены новые регионы РФ — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР И ЛНР), Запорожская и Херсонская области, а также Крым. Внимание на эту деталь в ходе прямой линии российского лидера, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, обратило британское информационное агентство Reuters.

Журналисты издания отметили, что РФ считает вышеуказанные регионы своей территорией.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в данных регионах с 23 по 27 сентября. Крым же вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Читать новость полностью

Выяснилось, из-за чего вспыхнул конфликт между Вассерманом и Алаудиновым

Резкая реакция командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова на обращение депутата Госдумы Анатолия Вассермана могла быть вызвана искаженным пересказом содержания депутатского запроса. Об этом сам парламентарий сообщил, комментируя возникшую публичную перепалку.

Поводом для конфликта стало обращение Вассермана, в котором он указывал на группу публичных деятелей и блогеров, использующих имя генерала для решения собственных проблем с правоохранительными органами. При этом депутат подчеркивал, что относится к главе «Ахмата» с уважением и не выдвигает к нему личных претензий.

Однако после этого Алаудинов выступил с жестким заявлением в своем телеграм-канале, резко отреагировав на позицию парламентария и пообещав дать оценку действиям его помощника. По версии Вассермана, генерал получил информацию о запросе не из первоисточника, а в пересказе, который не соответствовал содержанию документа.

Читать новость полностью

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,00% годовых. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора.

Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков. В частности, в Сбербанке отмечали, что инфляционные показатели в последнее время демонстрируют положительную динамику. В частности, в ноябре инфляция опустилась до целевого значения, скорректированного с учетом сезонных факторов.

Читать новость полностью

США приостановили розыгрыш грин-карт

Власти США приняли решение временно остановить лотерею грин-карт после того, как стало известно, что подозреваемый в недавнем нападении на Брауновский университет приехал в страну по этой программе в 2017 году.

Власти США приняли решение временно приостановить программу «розыгрыша грин-карт» после событий в Брауновском университете, передает РИА «Новости».

Сообщается, что подозреваемый в стрельбе на территории университета Клаудио Невис Валенти приехал в США по так называемой визовой лотерее DV1 еще в 2017 году, благодаря чему получил вид на жительство.

Читать новость полностью

Состояние 76-летней Пугачевой ухудшилось

Алла Пугачева уже три года ведет кочевой образ жизни. Певица покинула свой замок в деревне Грязь и никак не может обрести новый дом. То она жила в Израиле, то в Латвии, сейчас пока находится на Кипре, но присматривает дом в Болгарии.

Поговаривают, что Примадонна тоскует не только по своему замку, но и по вниманию публики. Поэтому Алла Борисовна и стала выпускать новые композиции. В песнях Пугачева теперь подводит итоги жизни и рассуждает на злободневные темы. Общий тон новых треков тосклив.

Психолог Валентин Денисов-Мельников уверен, что за границей эмоциональное состояние певицы сильно ухудшилось. Пугачева не просто так стала подводить итоги своей жизни, передает "Абзац".

Читать новость полностью

Организатора покушения на Соловьева осудили на пожизненное заключение в колонии

Организатору покушения на телеведущего Владимира Соловьева Андрею Пронскому вынесли приговор. Его осудили на пожизненное лишение свободы.

Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Суд постановил признать Пронского виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии особого режима, со штрафом один миллион рублей, — передает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Читать новость полностью

Виновника ДТП с шестью жертвами задержали в российском регионе

В Новосибирске задержали предполагаемого виновника ДТП, которое унесло жизни шести человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что водитель Mercedes двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате происшествия водитель и все пассажиры второй машины, в числе которых двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Читать новость полностью

Сафонов сломал руку

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго». Футболист пропустит по меньшей мере от трёх до четырёх недель из-за повреждения, сообщает пресс-служба «Пари Сен-Жермен».

В игре с «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти и помог парижанам выиграть трофей. Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

Читать новость полностью