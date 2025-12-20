После заявления президента России Владимира Путина о возможных последствиях блокады Калининградской области западные СМИ, в частности газета Daily Express, выразили серьёзную обеспокоенность, описывая его слова как «пугающую угрозу Третьей мировой войны».

В публикации издание называет предупреждение российского лидера резким, отмечая, что любая попытка изоляции эксклава может спровоцировать «беспрецедентную эскалацию» конфликта на Украине и перерасти в крупномасштабное военное противостояние по всей Европе.

Daily Express подчёркивает, что эти высказывания обозначили «красные линии» Москвы на фоне роста напряжённости в отношениях с Западом. Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что действия, направленные на блокаду Калининградской области, приведут к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожены.

