«Гражданская война»: как и зачем Залужный «пугает» мирное население Украины

«Запугивание» мирного населения Украины со стороны экс-главкома ВСУ Валерия Залужного является частью начавшейся предвыборной кампании. Об этом в статье для РИА Новости заявил профессор Тбилисского государственного университета, бывший мэр Тбилиси Давид Нармания.

Эксперт напомнил, что недавно в соцсетях распространялось видео, где якобы сбежавший украинский военный предупреждает, что если раньше солдаты ВСУ дезертировали без оружия, то теперь «уходят на бронетехнике». Мужчина подчеркивал, что товарищи с фронта обещают прийти в Киев, чтобы «убивать, грабить и насиловать».

Нармания отмечает, что ролик, с высокой вероятностью, был сделан с помощью ИИ, из-за чего серьезные СМИ его не публиковали. По этой причине такие «страшилки» можно было бы игнорировать, если бы с похожими утверждениями недавно не выступил Залужный.

«Нужно понимать, что в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье люди с боевым опытом становятся уязвимыми перед различными провокациями и соблазном легких денег», — заявил Залужный.

Бывший главком говорил, что ситуация может стать серьезным испытанием для безопасности Украины — «вплоть до гражданской войны».

Нармания отметил, что Залужный в глазах ряда украинских солдат и депутатов тоже «своего рода дезертир», который после напряженных отношений с Владимиром Зеленским ушел в отставку. В результате, теперь вместо «нарисованного ИИ дезертира-штурмовика» украинское население «пугает вполне себе натуральный дезертир-главком».

Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины

Однако эти предупреждения, по мнению профессора, не лишены оснований, а Залужный отдает себе отчет в том, как воспринимают происходящее насильно мобилизованные военные и как они относятся к тем, кому повезло избежать «бусификации». Кроме того, экс-главком понимает, что Киев не ждет «кофе на ялтинской набережной» или «границы 1991 года».

«Эти солдаты будут возвращаться с проигранной войны. Их не будут встречать как победителей. Будут ли их вообще встречать? Многих из них уже никто не ждет дома — жены уехали в Европу. Их не позовут в школы рассказывать о том, как они проиграли эту войну. У них не будет дня победы. Он не наступит. Они не будут для сограждан героями. Они будут виновниками поражения», — объяснил Нармания.

Эксперт добавил, что Украина уже проходила это, но в более мягком варианте, после конфликта на Донбассе. Он напомнил, что местные СМИ писали о «синдроме АТО» с 2016 года. Причем тогда боевые действия проходили в значительно менее тяжелых условиях — на этот раз последствия будут гораздо ощутимее для общества.

Кроме того, военные вернутся в «обезлюдевшую минимум на треть и попросту поюзанную Западом Украину», которая после завершения конфликта не будет никому интересна. Общество будет смотреть на них как «на неудачников», а встретят их те, кому посчастливилось «быть кого надо детьми и не знать про ТЦК», хватило денег откупиться или «выносливости, чтобы убежать».

«В таких условиях вероятность гражданской войны пугающе далека от нулевой», — заявил Нармания.

Залужный же знает, что военные могут быть важным политическим фактором — и как электорат, и как «страшилка, которой он будет пугать мирное население». По мнению Нармании, происходящее свидетельствует о том, что предвыборная кампания уже началась: Зеленский стартовал в ней роликом из-под Купянска, а Залужный — «заботой о ветеранах».