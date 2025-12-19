Евросоюз не смог согласовать выдачу Украине кредита под замороженные российские активы: Киев получит 90 миллиардов евро кредита за счет бюджета ЕС. Зарубежные СМИ назвали это провалом канцлера Германии Фридриха Мерца и свидетельством, что единство ЕС ослабло.

Высокопоставленные чиновники в Москве ликовали после того, как лидерам ЕС не удалось достичь соглашения по финансированию Киева за счет российских активов, пишет Politico. Кирилл Дмитриев, один из главных посланников Кремля, назвал это «серьезным ударом по разжигателям в ЕС, которых возглавляет провалившаяся Урсула [фон дер Ляйен]».

Не сумев «мобилизовать» российский капитал, Евросоюз выбрал путь заимствования: 90 миллиардов евро будут привлечены Еврокомиссией на рынках капитала с использованием механизма совместного кредита, опробованного во время пандемии. Переговоры по российским активам в Брюсселе ознаменовали поворотный момент для европейской дипломатии, пишет La Tribune.

Впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом и приостановки американской помощи ЕС оказался в одиночестве лицом к лицу с бюджетными проблемами Киева. Сумма в 90 миллиардов евро отражает стремление ЕС к преемственности, но согласованные условия говорят об осторожном подходе, в котором «финансовая стабильность имеет приоритет над геополитической смелостью».

По версии La Tribune, удерживая российские активы, Европа «сохраняет рычаги влияния для потенциальных будущих переговоров, избегая при этом серьезного нарушения прав собственности». Беспроцентный кредит, обеспеченный бюджетом ЕС, призван покрыть две трети финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, а оставшаяся часть ожидается от партнеров - Канады и Норвегии. Финансовая структура этого соглашения основана на конкретном пункте: Украина начнет погашение только в том случае, если получит выплаты от России.

Переговоры показали, что европейское единство ослабло, отмечает La Tribune. Венгрия, Словакия и Чехия воспользовались своим «правом на выход», чтобы избежать участия в программе гарантий по кредитам.

Результаты переговоров в Брюсселе позволили венгерскому премьеру Виктору Орбану заявить о дипломатической победе, отмечает Reuters. Один из дипломатов ЕС сказал агентству, что Орбан «добился своего»: российские активы остались в безопасности и сама Венгрия не участвует в выдаче кредита Киеву.

Идея кредита под российские активы всегда была рискованной - Россия уже предпринимает юридические действия, обвиняя европейцев в незаконном захвате своих активов, пишет The New York Times. Недели, потраченные на споры по поводу плана, который в итоге провалился, демонстрируют, что неуклюжая структура ЕС и разногласия между членами остаются препятствиями для оперативных действий - даже в критических ситуациях.

Провал плана стал политической неудачей как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подчеркивает NYT. Оба они активно поддерживали этот план.