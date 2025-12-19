Череда скандалов ударила по отношениям Макрона и его супруги

Бывший пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона Брюно Роже-Пети заявил, что после всех скандалов отношения главы государства с первой леди Брижит Макрон ухудшились. Об этом сообщает aif.ru.

Роже-Пети отметил, что внешне якобы ничего не изменилось, а Елисейский дворец продолжает работать по отлаженной схеме. Однако за публичной идеальностью кроются проблемы супругов.

После очередного громкого скандала с руганью Брижит на активисток, выступающих против изнасилований, на Макрона обрушилась волна критики. В результате даже ближайшее окружение обвиняет его в отрыве от реальности, что отдаляет супругов.

«Атмосфера (между ними — прим. ред.) уже не та», — заявил бывший пресс-секретарь.

Роже-Пети добавил, что чета отдаляется и от окружения, поскольку боится новых скандалов. Из-за этого в Елисейском дворце организовывают меньше званых ужинов — Макроны боятся, что любая деталь может быть использована против них.