Отказ ЕС от использования замороженных активов России для кредита Украине оценили

Политолог Евгений Минченко в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ лидеров стран Евросоюза от конфискации замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее лидеры стран ЕС не смогли договориться о конфискации замороженных российских активов и вместо этого решили предоставить Украине кредит на сумму в 90 миллиардов евро за счет совместного займа. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на издание Euractiv. В обеспечении кредита отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. В публикации Euractiv отмечалось, что лидеры стран ЕС призывают продолжить попытки конфисковать российские активы, но считает эти призывы риторическими.

Ситуация вокруг замороженных российских активов свидетельствует о расколе в Европе, отметил политолог.

Внутри Европейского союза существует раскол. Там есть так называемая «коалиция желающих» и то, что я называю «коалицией осторожных», представители которой считают, что конфискация российских активов может привести к негативным последствиям для самой Европы. В эту коалицию входит Бельгия, на территории которой расположен депозитарий Euroclear, где находятся замороженные российские активы, а также Чехия, Словакия и Венгрия. Кроме того, по ряду вопросов к ним начала примыкать премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая мечтает стать главной трамписткой Евросоюза. Евгений Минченко Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

На решении европейцев не использовать активы РФ для кредита Украине сказалось несколько факторов, отметил эксперт.

«Во-первых, это собственные опасения европейцев, во-вторых, это влияние американских переговорщиков, в-третьих, это как официальная, так неофициальная позиция представителей РФ. И здесь я бы выделил соответствующие иски Банка России, а также неформальную роль Кирилла Дмитриева как спецпредставителя президента РФ», - сказал он.

Эксперт добавил, что в дальнейшем может быть найдена схема, при которой замороженные активы РФ будут потрачены с пользой для Москвы.

«Соответствующие модели предлагали, в том числе, американцы. Говорилось о создании совместной [российско-американской] компании, которая будет заниматься бизнес-проектами на территории той же самой Украины», - заключил политолог.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что конфискация замороженных в ЕС российских активов станет «объявлением войны» и напрямую втянет Евросоюз в украинский конфликт.