«Украина пытается удержаться из последних сил»

Россия продолжает наращивать свое преимущество в живой силе и материальных ресурсах на разных направлениях, а украинская оборона слабеет быстрее, чем когда-либо с начала конфликта, пишет The Economist. Источник британского журнала в украинской разведке сообщил, что 5-я российская армия сейчас опережает свой оперативный план на «несколько недель», продвигаясь на запад в районе города Гуляйполе в Запорожской области. Ситуация в Димитрове стала особенно острой для ВСУ, подчеркивает The Economist. По данным журнала, в середине ноября, когда произошла последняя ротация украинских войск, российские силы уже были близки к окружению города. Украинский морпех из 38-й бригады ВСУ рассказал, что его подразделение вошло в город только после того, как два других отказались. К началу декабря Димитров был фактически окружен, без безопасных путей эвакуации ВСУ и без приказа об отступлении, отмечает The Economist.

Украинские военные источники сообщают, что в середине декабря несколько сотен солдат оставались в ловушке, многие укрылись под землей от планирующих бомб. Некоторые солдаты пропали без вести, есть раненые, и их нельзя эвакуировать. Родственник одного из пропавших заявил, что люди «надеются на чудо». Аналогичная «мрачная картина» складывается и в донецком городе Северск. Расположенный на возвышенности Северск служил украинским форпостом на пути к Славянску и Краматорску, крупнейшим городам региона, которые все еще удерживает Украина. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря сообщил о взятии Северска. ВСУ испытывают «хорошо известные» проблемы с призывом и материально-техническим обеспечением, а ВС РФ превышают показатели по набору. Вторым фактором успеха Москвы The Economist называет растущую компетентность ВС РФ в применении дронов.

В Германии анонсировали «революционный» танк Leopard 3

Федеральное антимонопольное управление Германии разрешило компаниям Rheinmetall и KNDS сотрудничать еще теснее и совместно разрабатывать танки нового поколения, пишет Die Welt. Это сотрудничество может положить начало реструктуризации европейского рынка вооружений, считает автор статьи. Власти одобрили совместную разработку компаниями нового основного боевого танка для немецких вооруженных сил. По версии Die Welt, речь идет о «революции в европейском танковом бизнесе» - с далеко идущими последствиями для всего рынка.

Антимонопольные органы расширили существующее совместное предприятие Rheinmetall и KNDS по разработке боевой машины пехоты Puma, включив в него новый основной боевой танк, неофициально получивший название Leopard 3. Он призван стать временным решением на период, пока новый франко-германский танк MGCS, ожидаемый в 2045 году, не будет готов к развертыванию. Он должен стать преемником немецкого Leopard и французской модели Leclerc. Неизвестно, какая модель танка послужит временным решением до появления MGCS. В середине ноября KNDS представила Leopard 2 A8, самый современный на сегодняшний день вариант основного боевого танка Германии. ВС страны заказали 123 таких танка. Компания Rheinmetall представила на выставке вооружений в 2022 году свой танк KF51 Panther, конкурирующий с Leopard 2.

«Список Каи»: темные времена для демократии ЕС

В ЕС наступили темные времена для демократии, считает автор AntiDiplomatico Клара Стателло. По ее мнению, Евросоюз оказался в шаге от краха европейских ценностей и идеалов, в шаге от войны и «на пороге конца цивилизации». Стателло рассказала о трех примерах преследования и цензуры, которые должны вызывать озабоченность. Профессора Лучо Караччоло, редактора журнала Limes, четверо его (теперь уже бывших) коллег обвинили в «пророссийской» позиции. В нормальной стране формулировки, использованные для дискредитации самого авторитетного итальянского геополитического журнала, были бы смешны или даже жалки, подчёркивает Стателло. Однако в Италии они подпитывают клеветническую кампанию против Караччоло.

В Германии высокопоставленный офицер Генштаба Бундесвера Марсель Бонерт назвал известного рэпера Финча «приспешником» президента России Владимира Путина за антимилитаристскую песню. Пятнадцатого декабря по предложению главного дипломата Евросоюза Каи Каллас Совет ЕС добавил 12 журналистов, ученых и геополитических аналитиков в свой санкционный список за «преступления» в сфере выражения мнений. В список вошли граждане России и Украины, западных стран и ЕС. По мнению Стателло, эта мера закладывает основу для юридического и финансового преследования мирного и антинатовского движения на основе политических требований и идей. Власти ЕС пытаются криминализовать тех, кто выступает против политики перевооружения или не поддерживает Киев. Меры Совета ЕС обеспечивают правовую основу для преследования оппозиции «путем признания критического мышления, позиции или идеологии угрозой безопасности».

Ускоренное членство Украины в ЕС назвали «чушью»

Западные политики объясняют попытки ускорить вступление Украины в ЕС мирными усилиями, предпринимаемыми США. Однако на пути к членству Киева в ЕС существуют два серьезных препятствия - Украина к этому не готова, а Европа не может себе это позволить, заявил в своей статье для Responsible Statecraft бывший британский дипломат Иэн Прауд. По его словам, на первый взгляд членство Украины в Евросоюзе к 2027 году кажется «практичным компромиссом», если Киев откажется от своих стремлений вступить в НАТО. Однако идея ускоренного вступления Украины в ЕС не встретила широкого энтузиазма в самой Европе. Дипломаты в Брюсселе отвергли эту идею, назвав ее «чушью»: для ускоренного членства стран должно быть желание ЕС расширяться, но его нет. В начале ноября, представляя свой доклад о расширении, ЕС заявил, что может принять новых членов в 2030 году, причем Черногория находится на наиболее продвинутой стадии переговоров.

Евросоюз в своем докладе понизил статус Украины как страны-кандидата с A+ до B, в основном в свете коррупционного скандала, который разразился летом и продолжается до сих пор. В докладе указывалось, что Украина добилась значительного прогресса лишь по 11 из 33 пунктов, необходимых для вступления. По семи пунктам, включая вопросы коррупции, государственных закупок, корпоративного права и политики в области конкуренции, прогресс ограничен. Вторая (и, возможно, даже более острая проблема) - это деньги. В июле канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вряд ли вступит в ЕС раньше 2034 года. Евросоюз уже официально утвердил свой следующий семилетний бюджет, который составит 2,35 триллиона долларов. Членство Киева в ЕС обошлось бы в огромную сумму. В общей сложности, по оценке 2023 года, Украина могла бы претендовать на более чем 31 миллиард долларов в год в виде субсидий ЕС. Прауд считает, что экономические издержки, связанные с членством Киева в ЕС, могут оказаться политически нецелесообразными.

На Украине заявили о настигшей Долину «карме»

Верховный суд России поставил точку в скандальной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной. Портал «ИноСМИ» рассказал, что на эту историю обратили внимание украинские издания. Одно из них назвало Долину «многолетней любимицей Кремля» и обвинило ее в «предательстве Украины». Долина потеряла квартиру из-за действий телефонных мошенников.

Сообщалось, что квартира певицы была продана за 112 миллионов рублей, а вырученные деньги ушли украинским мошенникам. Они звонили певице, представлялись «сотрудниками спецслужб», убеждали продать жилье и перевести деньги на «безопасный счет». В статье отмечается, что на фоне судов за квартиру Долиной певицу начали «отменять», бренды и пользователи стали публиковать изображения, на которых Долину «выгоняют».