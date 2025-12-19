Владимир Зеленский столкнулся с почти непреодолимым политическим вызовом. Любое соглашение, предусматривающее вывод украинских войск из Донбасса, натолкнется на жесткое сопротивление внутри страны и, вероятно, будет похоронено в парламенте. К такому выводу приходят депутаты разных фракций, чьи мнения на протяжении нескольких месяцев собирало издание Politico.

Единства в Верховной Раде по болезненному вопросу территориальных компромиссов нет. Оппозиция и правящая фракция сходятся в одном: такой сценарий не будет поддержан.

«Я не вижу, чтобы парламент когда-либо принял что-либо подобное. Это будет воспринято как капитуляция», — заявил депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

Член правящей партии «Слуга народа» Егор Чернилев, занимающий пост заместителя главы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, подтверждает эту мысль. Он отмечает, что, несмотря на усталость от конфликта, общество не готово платить любую цену за мир.

Бывший высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным, видит проблему глубже. Он указывает на личные и политические барьеры, стоящие перед Зеленским. Для продвижения сделки, включающей уступки, Зеленскому придется вести переговоры с политическими и военными элитами, которые ему не доверяют, а также обеспечить единую позицию всех ключевых игроков и кардинально изменить свой стиль управления и подход к работе с правительством и парламентом.

Без этого, полагает источник, достичь консенсуса будет практически невозможно. Чиновник также усомнился, обладает ли президент нужными навыками для такой масштабной консолидации, особенно после ухода бывшего главы его офиса Андрея Ермака.