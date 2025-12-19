«Не рой яму»: в России ответили Зеленскому на «рискованное» заявление

Владимир Зеленский сделал «рискованное» для себя заявление, пожелав, по сути, смерти американскому президенту Дональду Трампу. Как сообщает aif.ru, об этом заявил политолог Владимир Скачко.

На пресс-конференции в Брюсселе Зеленский заявил, что позиция Соединенных Штатов по членству Украины в НАТО может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет».

«Не рой яму другому, в которую можешь попасть сам. Это универсальное средство, универсальный принцип поведения в человеческом обществе. Особенно, если у человека есть возможности ответить недоброжелательством на недоброжелательное отношение», — отметил Скачко.

Стало известно, о чем Зеленский умолял в Берлине

Он добавил, что Трамп «чем-то похож на Зеленского» — он тщеславен, внимательно следит за проявлением к нему уважения и почитания. Политолог отметил, что пожелание ему смерти на фоне того, что американский лидер выиграл выборы после покушения, — «очень рискованное поведение со стороны Зеленского».