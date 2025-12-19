Зеленский поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку Украины

Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров за решение по финансовой поддержке Украины.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Важно, что российские активы остаются обездвиженными и Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что новый кредит Евросоюза для Украины в размере €90 млрд предназначен для обеспечения продолжения боевых действий.

Газета The Wall Street Journal писала, что неспособность ЕС договориться об активах России подчёркивает разногласия.

Politico констатировало, что план ЕС по использованию замороженных активов России потерпел крах.