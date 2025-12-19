Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер выступил с резким разоблачением политики правительства Фридриха Мерца, обвинив руководство страны в сознательном втягивании нации в прямой вооруженный конфликт.

С парламентской трибуны политик заявил, что за закрытыми дверями в Берлине Владимир Зеленский требовал от немецких властей уже не просто технику, а непосредственного участия регулярных войск в боевых действиях.

«Чего на самом деле требовал господин Зеленский на этих так называемых переговорах здесь в Берлине. Немецкие ботинки на украинской земле, немецкие солдаты в зоне боевых действий, там, где в случае чего тоже будут стрелять», — заявил представитель оппозиции. Видеофрагмент его выступления опубликовал портал "Политнавигатор".

Маркус Фронмайер подчеркнул, что воинственная риторика канцлера Фридриха Мерца, который публично допустил возможность открытия ответного огня по российским подразделениям, фактически стирает границы между поддержкой Украины и прямым участием в сражениях.

"Федеральный канцлер публично пригрозил открыть ответный огонь по российским солдатам. Дамы и господа, это происходит не на Одере, не на Рейне и не на Люнебургской пустоши", - обратил внимание политик, подчеркнув, что это называется "вступлением в войну в рассрочку".

По мнению Фронмайера, правительство Мерца намерено жертвовать немецкими жизнями и немецкой кровью за Украину.