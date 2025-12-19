«Прощайте, дебилы»: польский депутат покинул комиссию, поругавшись с коллегами

Польский депутат от партии Право и Справедливость Марек Суски поругался с членами Комиссии по культуре, национальному наследию и СМИ парламента. Он покинул заседание комиссии, назвав коллег «дебилами».

Инцидент произошел на заседании, в ходе которого Суски пытался выступить с речью. На мероприятии обсуждался вопрос об отстранении польского политика от должности.

Зампред комиссии Урсула Агустыняк заявила, что регламент парламента совершенно ясен и они не будут обсуждать личные вопросы. Когда Суски слово так и не дали, он не выдержал и оскорбил коллег.

— Спасибо, я покидаю эту комиссию. Работать с дебилами невозможно. До свидания, господа. До свидания, дебилы, — заявил Марек Суски и удалился с заседания, запись которого доступна на YouTube.

16 декабря народный депутат Украины Сергей Тарута подрался с коллегой Марьяной Безуглой во время заседания в Верховной раде.

Ранее американские СМИ сообщили, что бизнесмен Илон Маск и министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подрались в Белом доме. По данным авторов материала, несколько человек вмешались, чтобы разнять эту схватку.