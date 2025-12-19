В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту с Россией

Вооруженные силы стран НАТО в настоящее время не обладают достаточной устойчивостью для ведения затяжного конфликта. Об этом заявил вице-адмирал британского Королевского флота Майк Атли, передает Bloomberg.

По его словам, страны альянса якобы превосходят Россию по возможностям, но не смогут выдержать продолжительные боевые действия. Атли добавил, что западные армии должны быть готовы к более сложной обстановке на поле боя, которая охватит как военные действия, так и киберугрозы.

«Обладаем ли мы той устойчивостью, которой хотели бы обладать? Думаю, комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем. Но страны [НАТО] это прекрасно понимают и готовы инвестировать в развитие этих возможностей для повышения нашей устойчивости», — сказал он

При этом Атли отметил, что альянс идет правильным путем.

«Считаю ли я, что мы движемся в правильном направлении? Абсолютно. Да, потому что это так», — подчеркнул вице-адмирал.

Минобороны России назвало возможную дату конфликта с НАТО

Ранее директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников высказался об отношениях Москвы с НАТО. Масленников назвал условия для возобновления диалога с НАТО и подчеркнул, что Москва открыта к разговору при отказе НАТО от антироссийской позиции.