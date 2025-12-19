Что произошло в мире 19 декабря: начало войны Франции и угон самолета

19 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — начало войны Франции в Индокитае и угон самолета Ан-24. Подробности — в материале «Рамблера».

Начало войны Франции

19 декабря 1946 года началась Первая Индокитайская война (1946-1954), в которой Франция пыталась сохранить свои колонии в Индокитае. Основные бои проходили во Вьетнаме, где 2 сентября 1945 года «Вьетминь» провозгласил Демократическую Республику Вьетнам. Также бои велись в Камбодже и Лаосе, но мало влияли на ход войны. В 1949 году Франция создала «Государство Вьетнам» на всей территории Вьетнама. Во Вьетнаме эта война известна как «Война Сопротивления». Франция получала поддержку от США, Великобритании и местных союзников, а Демократическая Республика Вьетнам - от Китая и СССР. Война завершилась разделением Вьетнама по 17-й параллели на Демократическую Республику Вьетнам (Ханой) и Государство Вьетнам (Сайгон).

Угон самолета Ан-24

Угон самолета Ан-24 в Китай произошел 19 декабря 1985 года. В этот день один из пилотов пассажирского самолета Ан-24Б авиакомпании Аэрофлот захватил воздушное судно и направил его в Китай. В результате никто не пострадал. Пилотом-угонщиком оказался Шамиль Гаджи-Оглы Алимурадов, которому на тот момент было 33 года. Он родился 15 декабря 1952 года. В Китае его приговорили к 8 годам заключения. Однако в 1989 году Алимурадова экстрадировали в Советский Союз. В СССР его осудили на 5 лет.

Миноносцы прорвались из Порт-Артура в Чифу

19 декабря 1904 года миноносцы «Властный» и «Скорый» прорвались из Порт-Артура в Чифу, где были интернированы до конца войны. «Властный», построенный в 1902 году, участвовал в Русско-японской войне, поддерживал войска у Цзиньчжоу и нес сторожевую службу, но из-за износа механизмов мало участвовал в боях. В 1916 году он вошел в Флотилию Северного Ледовитого океана, где столкнулся с немецкой подлодкой. «Скорый», построенный в Порт-Артуре, входил в 1-ю Тихоокеанскую эскадру, выполнял дозорные и разведывательные задачи, обстрелы. 19 декабря он прорвал блокаду и прибыл в Чифу, после войны вошел в Сибирскую флотилию.

Возвращение космического корабля «Аполлон-17» на Землю

19 декабря 1972 года «Аполлон-17» возвращается на Землю, завершая лунную программу. Полет установил рекорды по продолжительности пребывания на Луне и орбите, а также по количеству доставленных образцов лунной породы. Через 50 лет после этого приводнение Orion в Тихом океане стало кульминацией миссии Artemis I. Orion стартовал 16 ноября на ракете SLS и тестировался 25,5 дней в глубоком космосе для будущих миссий астронавтов и возвращения людей на Луну.

Премьера фильма «Кристина»

19 декабря 1958 года состоялась премьера фильма «Кристина» режиссера Пьера Гаспара-Юи в Германии. События фильма разворачиваются в Вене в начале XX века. Главные роли в картине исполнили Роми Шнайдер и Ален Делон, и именно на съемках этого фильма у них начался роман.