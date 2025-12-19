Дизен набросился на Каллас из-за провокационных слов о России
Глава евродипломатии Кая Каллас призывает страны ЕС избегать диалога с Россией, что может вести к эскалации.
Об этом заявил норвежский политолог, профессор Гленн Дизен в соцсети X.
«Главный дипломат Евросоюза, Кая Каллас, заявила, что она убеждает страны не вести диалог с Россией. Когда ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то вероятным исходом будет война», — написал он.
Дизен считает, что, несмотря на продолжение финансирования Украины, ЕС придется искать пути для восстановления полноценного диалога с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также высказал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Кремлем.