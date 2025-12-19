На Западе рассказали о «политическом ударе» по двум лидерам ЕС

Решение Европейского союза выдать Украине кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные активы Российской Федерации стало политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, пишет Financial Times (FT).

«Соглашение о заимствовании под средства налогоплательщиков ЕС, а не российских денег, является политическим ударом для Мерца и Урсулы фон дер Ляйен», — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита заявил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, основанный на бюджете европейского объединения и потенциально подлежащий возмещению за счет замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Евросоюз покроет неотложные финансовые потребности бывшей советской республики на 2026 и 2027 годы.

Зеленский высказался о выдаче Украине кредита без изъятия активов РФ

По словам бельгийского премьера Барта де Вевера, все страны Европейского союза осознали, что конфискация активов Российской Федерации несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.