На сайте Белого дома ночью появилась загадочная трансляция

Загадочная трансляция появилась ночью на официальном сайте Белого дома. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его информации, трансляцию можно было увидеть незадолго до полуночи по местному времени (8:00 мск) в разделе Live News ("Новости в прямом эфире"). Она то появлялась, то исчезала в течение часа. Неясно, был ли этот инцидент результатом взлома или случайной публикации, пишет агентство.

Судя по видео, трансляцию вел пользователь платформы YouTube с ником realmattmoney. Он называет себя "помощником частных инвесторов" и "инженером, увлеченным идеей обеспечения мира энергией".

Bloomberg отмечает, что Белый дом пока не ответил на просьбу о комментариях.