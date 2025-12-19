Такер Карлсон сделал заявление о Путине

США и Запад собственными руками умудрились настроить против себя президента России Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью бывшему судье, судебному аналитику Эндрю Наполитано.

По мнению Карлсона, Путин — «самый умеренный лидер в России» и «самый прозападный». Журналист назвал его «очень способным политиком».

«В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?», — задался вопросом Карлсон.

Он уверен, что Путин считается одним из самых уважаемых лидеров в мире, поскольку проделал колоссальную работу на посту президента.

«В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа. <…> И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит», — заявил Карлсон.

Ранее журналист заявлял, что РФ была бы прекрасным союзником для США. По его мнению, причина кроется в большой территории, огромных месторождениях полезных ископаемых, а также внушительной военной мощи России.