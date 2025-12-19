Партнерство между Африкой и Россией ставит под угрозу доминирующую роль Запада

Расширение партнерских связей африканских государств с Россией, Китаем, Турцией и ОАЭ серьезно осложняет сохранение доминирующей роли западных стран на континенте. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал Денис Рева, научный сотрудник Института исследования вопросов безопасности в Претории.

Собеседник отметил, что активизация взаимодействия ряда государств с Африкой происходит одновременно со снижением уровня присутствия на континенте США и Европейского союза. По словам эксперта, это способствует формированию более сбалансированной международной системы.

Сейчас можно увидеть возникновение многополярного международного порядка, в котором отсутствует один реальный гегемон, указал Рева.

Практическим воплощением новой динамики станет министерская конференция форума «Россия-Африка», которая впервые пройдет на африканской земле 19–20 декабря в Каире. В мероприятии, как сообщает МИД Египта, примут участие представители более 50 стран континента.

Ранее министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдалла бен Тук аль-Мари сообщил, что промышленный потенциал, научный опыт и крупный рынок России сыграют ключевую роль в укреплении позиций страны как глобального центра капитала.