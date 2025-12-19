Отказ лидеров Евросоюза согласовать прямую экспроприацию замороженных активов России стал серьёзным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Такую оценку итогам саммита в Брюсселе даёт американская газета The New York Times.

По мнению издания, утверждение жесткого сценария изъятия средств должно было доказать влияние Брюсселя на международной арене.

Это требовалось на фоне того, что США и Россия фактически исключили Европу из прямых переговоров о будущем Украины.

Однако вместо демонстрации единства и силы итоги встречи лишь подсветили нерешительность объединения в ключевой момент.

Несмотря на неудачу с первоначальным замыслом, европейские политики пытаются сохранить лицо.

Лидеры ЕС теперь утверждают, будто согласованная альтернатива всё же позволит справиться с задачей финансирования Киева, хотя сам факт провала основного плана оценивается журналистами как «политический крах».

Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер приветствовал решение Европейского союза отказаться от прямой конфискации суверенных активов России для финансирования Украины. Политик охарактеризовал этот шаг как победу международного права.