Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского

Решение Евросоюза о финансовой помощи Украине усилит позицию Киева на переговорах с Россией, с Европой у Владимира Зеленского «более сильные карты на руках». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге для СМИ, сообщает «Укринформ».

«Агрессор должен заплатить за все, за все потери и разрушения. Именно поэтому, как вы знаете, мы долго заморозили российские активы. Я убежден, что ваша [Украины] позиция по отношению к России сейчас значительно улучшилась. У вас есть сильное преимущество», – заявил Туск.

Обращаясь к Зеленскому, он отметил, что тот не играет в карты, «но с Европой, без сомнения, он имеет гораздо более сильные карты». Премьер Польши отметил, что переговоры в Брюсселе могли пройти лучше, но по крайней мере удалось реализовать то, что было обещано.

Зеленский призвал «наказать» Россию

19 декабря лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о выделении Украине до €90 млрд на период 2026-2027 годов из общего бюджета блока. Финансовая помощь будет предоставлена в форме беспроцентного кредита. При этом в итоговое решение не вошла идея прямого финансирования Киева за счет замороженных российских активов. В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС «оставляет за собой возможность использования активов России».