Зеленский назвал самые сложные вопросы в переговорах

Наиболее сложными моментами в переговорном процессе, по заявлению Зеленского, остаются территориальные вопросы, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, вопрос финансирования восстановления украинской территории и предоставление гарантий безопасности. Украинская сторона, как он отметил, уже поделилась своим видением путей решения этих проблем с Соединенными Штатами.

Предполагается, что Вашингтон продолжит обсуждение этих вопросов с Москвой, после чего Киев ожидает получить обратную связь. В ближайшей перспективе также намечены консультации между американской и украинской делегациями, которые пройдут во Флориде.