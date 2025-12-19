Венгрия заявила о готовности принять встречу Путина и Трампа в любое время

Венгрия готова в любой момент провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и стать площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

© Российская Газета

По словам Сийярто, венгерская сторона готова к проведению встречи в любое время.

"Мы подтвердили эту решимость как в Вашингтоне, так и в Москве", - указал он.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что место проведения встречи для переговорного процесса по Украине не вызывает разногласий ни в России, ни в США.

"Для нас это, безусловно, большая честь", - отметил Сийярто.

Он также добавил, что Венгрия с начала украинского кризиса выступает с позиции мира, несмотря на "колоссальные политические нападки", которые обрушиваются на Будапешт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о встрече в Будапеште. Впоследствии проведение саммита было отложено. Российский лидер на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле не исключил, что Будапешт может стать площадкой для переговоров между РФ и США.