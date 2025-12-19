Премьер Бельгии оценил отказ ЕС от конфискации активов РФ

Решение Евросоюза отказаться от прямого использования российских суверенных активов для финансирования Украины и вместо этого привлечь средства на финансовых рынках стало, по словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, победой международного права.

На итогах саммита ЕС он заявил, что такой подход позволил избежать создания опасного прецедента, способного подорвать правовую определённость в мире.

Де Вевер подчеркнул, что Европа подтвердила приверженность принципу уважения закона даже в сложных условиях и под давлением.

Макрон прокомментировал решение ЕС о кредите Украине

Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует возвращать России её заблокированные активы. Об этом заявил по итогам первого дня саммита ЕС премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, подчеркнув, что у ЕС «нет ни малейшего намерения отдавать Путину российские активы».