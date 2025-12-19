Пока вы спали: удар США по кораблям в Тихом океане и условие разблокирования активов РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались финансировать Киев

Венгрия, Чехия и Словакия отказались юридически участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд под нулевые проценты на 2026–2027 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Эти страны не подписали итоговое заявление саммита ЕС по Украине, подчеркнув, что финансовая солидарность для Украины не повлияет на их собственные обязательства.

В то же время, большинство участников ЕС поддержали одобрение этой инициативы — 25 из 27 государств.

Марочко: ВСУ отступают у Яровой ДНР из-за давления российских войск

Подразделения ВСУ продолжают отступать и оставлять позиции у Яровой ДНР из-за усиленного давления российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

За текущую неделю российские силы успешно вытеснили украинских боевиков и захватили около 8 гектаров лесистой площади на северо-западе от населенного пункта.

В то же время украинские войска сосредоточены на удержании высот в районе Александровки, пытаясь сохранить свои рубежи.

Фон дер Ляйен назвала условие разблокирования активов России

Разблокирование замороженных активов России в ЕС теперь возможно только при одобрении квалифицированным большинством стран союза. Об этом сообщает ТАСС.

Раньше этот процесс мог осуществляться даже при отказе одной страны, но теперь решение требует поддержки минимум 16 из 27 государств, представляющих более 55% населения ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что активы останутся замороженными до выплаты Россией репараций.

США атаковали два судна в Тихом океане

Вооружённые силы США нанесли удар по двум суднам, подозреваемым в перевозке наркотиков в регионе Восточного Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным разведки, эти суда следовали по хорошо известному маршруту контрабанды и использовались для транспортировки наркотиков. В результате операции погибли пять человек, а американские военнослужащие остались невредимыми.

Мерц: представители ФРГ примут участие в переговорах по Украине в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители ФРГ примут участие в предстоящих переговорах по урегулированию ситуации на Украине в США. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Германия надеется сохранить единый подход с США и Украиной, а также отметил необходимость учитывать реакцию России.

Мерц также добавил, что даже при новых деталях о диверсии на "Северных потоках" их влияние на дискуссии остается минимальным.