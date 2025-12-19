Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались финансировать Киев

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на €90 млрд под 0% на 2026–2027 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС по Украине.

В документе отмечается, что три государства не стали подписывать данный документ. В нем говорится, что мобилизация финансовых ресурсов для бюджета ЕС в качестве гарантий кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.

В коммюнике саммита Евросоюза не вошло упоминание активов России

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что кредит для Украины будет беспроцентным, погашение долга должно начинаться только после выплаты "компенсации". Мерц уточнил, что Евросоюз будет финансировать Украину за счет заимствования у России €90 млрд, но оставляет за собой право использовать экспроприированные средства.

В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита согласовали финансовую помощь Украине сроком на два года.