Президент Бразилии пообещал наложить вето на закон о сокращении срока Болсонару

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально заявил о намерении заблокировать законопроект, который позволяет сократить тюремный срок бывшему главе государства Жаиру Болсонару.

Как сообщает The Guardian, Лула да Силва воспользуется своим конституционным правом, как только документ поступит к нему на подпись.

«При всём уважении к конгрессу, когда законопроект попадёт ко мне на стол, я наложу на него вето», — сказал президент журналистам.

При этом глава государства признал, что его решение может быть впоследствии отменено законодателями, большинство из которых представляют консервативные силы.

«У меня есть право наложить вето, а у них есть право отменить моё вето или нет. Таковы правила игры», — резюмировал политик.

В сентябре суд приговорил бывшего президента к 27 годам и трём месяцам тюрьмы по делу о госперевороте.

Позже сенат Бразилии одобрил законопроект, который позволяет существенно сократить 27-летний тюремный срок Жаиру Болсонару.