Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал решение Европейского союза (ЕС) предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения, сигналом для президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Финансовый пакет для Украины готов: Украина получит беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, как я и предлагал. Это явный сигнал Европы Путину», — написал он.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Евросоюз будет держать российские активы замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Провал плана по активам России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

Ранее решение взять кредит за счет средств налогоплательщиков ЕС, а не замороженных денежных средств России назвали политическим ударом для Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Отмечалось, что они выступали за предоставление репарационных кредитов и пытались оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера по данному вопросу.