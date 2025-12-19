Президент Украины Владимир Зеленский наметил пять шагов по удержанию власти на Украине. Меры предприняты после сильнейшего удара от коррупционного скандала в правящих кругах на Украине и вынужденной отставки главы ОП Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает украинский telegram-канал Политика страны.

«Получив сильнейший удар после коррупционного скандала и отставки Ермака Зеленский пытается сейчас восстановить свои политические позиции как внутри страны, так и вовне. Как говорят источники, вхожие на Банковую, его стратегия сейчас включает в себя следующие элементы», — сообщает telegram-канал Политика страны.

По данным журналистов, план Зеленского состоит из пяти мер:

Первая — Зеленский попытается удержать от распада выстроенную ранее вертикаль власти. С этой целью затягивается назначение нового главы ОП и де-факто возвращено влияние Ермака на процессы.

Вторая — отказ идти на уступки американцам по ряду вопросов, например о выводе ВСУ из Донбасса. Таким образом Зеленский пытается упрочить свой рейтинг у украинского населения, восстановить поддержку европейцев и отвлечь их от своих действий внутри страны.

Третья — Зеленский пытается манипулировать президентом США Дональдом Трампом, внося заранее недопустимые для россиян требования в потенциальный мир план по Украине. Таким образом президент Украины хочет обвинить Москву в срыве переговоров.

Четвертая — Зеленский попытается контратаковать антикоррупционные украинские органы НАБУ и САП, отправив в тюрьму ключевых сотрудников. Однако, по словам журналистов, эта задача окажется для Зеленского самой сложной. Потому что «силовики с банковой» дезоориентированы быстрой сдачей Ермака и Миндича. Они попытаются скорее договориться с НАБУ и САП, нежели идти против них.

Пятая — Зеленский попытается накрутить голоса на возможных грядущих выборах президента Украины через систему электронного голосования «Дия». Для этого действующий президент Украины уже поддержал активное внедрение системы.