TOI: Массовые протесты вспыхнули в Бангладеш после смерти молодого политика
Массовые протесты вспыхнули в Бангладеш после смерти молодого политика Шарифа Османа Хади, получившего смертельные ранения во время покушения в Дакке 12 декабря. Об этом сообщает газета Times of India.
Сразу же после первых сообщений о смерти Хади тысячи человек вышли на улицы страны, обвинив власти в неспособности защитить активиста.
Протестующие подожгли и разгромили офисы двух газет, а также офис бывшей правящей партии "Авами лиг".
В здание визового центра Индии в городе Чаттограм полетели камни.
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус призвал к спокойствию.
Он пообещал, что виновные в убийстве Хади будут найдены и наказаны.
Силы безопасности страны приведены в повышенную готовность.