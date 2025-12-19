Массовые протесты вспыхнули в Бангладеш после смерти молодого политика Шарифа Османа Хади, получившего смертельные ранения во время покушения в Дакке 12 декабря. Об этом сообщает газета Times of India.

© Российская Газета

Сразу же после первых сообщений о смерти Хади тысячи человек вышли на улицы страны, обвинив власти в неспособности защитить активиста.

Протестующие подожгли и разгромили офисы двух газет, а также офис бывшей правящей партии "Авами лиг".

В здание визового центра Индии в городе Чаттограм полетели камни.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус призвал к спокойствию.

Он пообещал, что виновные в убийстве Хади будут найдены и наказаны.

Силы безопасности страны приведены в повышенную готовность.