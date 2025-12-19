В Никарагуа прошли масштабные учения по гражданской обороне

Более 1,1 миллиона жителей Никарагуа приняли участие в учениях по гражданской обороне, которые прошли по всей стране. Об этом заявила сопрезидент республики Росарио Мурильо.

"В учениях приняли участие 1 162 235 человек. Более 256 тысяч из этих лиц - учащиеся", - заявила Мурильо.

Она отметила, что почти 90 тысяч сотрудников пожарной службы, полиции, скорой помощи, а также военнослужащих отработали необходимые протоколы безопасности в случае угроз.

В Никарагуа четыре раза в год проходят масштабные мероприятия по отработке действий в возможных чрезвычайных ситуациях, характерных для данного региона (землетрясения, вулканическая угроза, наводнения, обрушения зданий и пожары).

Особое внимание власти страны уделяют наиболее уязвимым социальным группам - детям, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями.

"Эти учения, организованные правительством Никарагуа, крайне важны для нашего региона. Я участвую второй год подряд, поскольку быть подготовленным в случае ЧС - это вопрос нашей же безопасности. С моими физическими особенностями лучше заранее знать, как действовать в экстренной ситуации", - заявил в комментарии "РГ" Дуглас Рэне Алонсо Герреро.

Как рассказал один из учащихся местной школы, учителя постоянно проводят с ними инструктажи по правилам безопасности в случае угроз.

"Мне девять лет, я понимаю, что может быть извержение вулкана или землетрясение, это очень опасно. Но я знаю, что нужно делать", - отметил Эдгар Хосе Агилар Диас.

Указывается, что по всей стране сотрудниками социальных служб и населением проработаны более чем 7,4 тысячи протоколов безопасности. Целью таких учений являются охрана жизни и здоровья населения, тестирование сирен и каналов связи, отработка маршрутов эвакуации, координация служб.