Президент Колумбии отверг призыв Мадуро объединить армии двух стран

Президент Колумбии Густаво Петро отклонил призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро к объединению вооружённых сил двух стран перед лицом потенциального внешнего вмешательства. На пресс-конференции Петро заявил, что не поддерживает диктатуру, а выступает исключительно за мирное и согласованное политическое решение, которое должно быть достигнуто силами самого венесуэльского народа.

Петро подчеркнул, что ни один президент не имеет права отдавать приказы армии другого государства, и сослался на общую историю Колумбии и Венесуэлы, объясняя невозможность военного подчинения между ними.

Накануне Мадуро обратился к колумбийским военным, социальным движениям и политическим силам с призывом к единству с Венесуэлой для защиты суверенитета обеих стран от внешних посягательств.

