Зеленский лишил государственных стипендий восемь украинских спортсменов

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым из перечня получателей государственных стипендий исключили ряд известных спортсменов. Документ затронул в том числе олимпийских чемпионов Сергея Бубку и Яну Клочкову.

Согласно опубликованной информации, из президентского указа исключены восемь человек.

Речь идет о спортсменах, ранее получавших пожизненные государственные выплаты за особые заслуги. Формальных причин решения в документе не уточняется.

Решение было обнародовано на фоне усиливающихся проблем с государственными финансами. 5 декабря депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что уже к февралю Украине может не хватить средств в бюджете на 2026 год. По его оценке, значительная часть запланированных доходов существует лишь в расчетах и не подкреплена реальными поступлениями.

3 декабря парламент утвердил проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Документ предусматривает дефицит в размере 47,5 млрд долларов. За него проголосовали 257 депутатов, против высказались 37, еще 24 парламентария воздержались.

На следующий день в Верховной раде появилась информация о возможном неформальном влиянии на процесс подготовки бюджета. Депутат Нина Южанина сообщила, что в формировании финансового документа участвовали бывший глава офиса президента Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого в парламентских кругах называют финансовым посредником Владимира Зеленского.