Активистка набросилась на главу Минфина США в ресторане

Активистка пацифистской организации Codepink с криком набросилась на министра финансов США Скотта Бессента. Видео с инцидентом опубликовала сама организация.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, женщина набросилась на министра, который спокойно ужинал в ресторане в Вашингтоне. Она начала обвинять его в том, что Бессент «ест, пока в мире голод из-за его санкций».

«Хочу поднять тост за министра финансов Скотта Бессента, который спокойно ест, в то время как люди по всему миру голодают из-за его санкций. <...> Он закрывает глаза на смерть 600 тысяч людей ежегодно из-за его санкций. <...> Сколько людей еще умрут из-за крови на ваших руках?», — прокричала она в лицо министру.

В Codepink объяснили, что женщина ссылается на оценки научного журнала Lancet. Согласно информации издания, треть всего населения мира живет под санкциями США, из-за чего ежегодно умирает почти 600 тысяч человек.

Помимо этого, на видео также попал ответ Бессента. Министр заявил, что активистка «сама не понимает, насколько невежественна в этом вопросе». После этого он встал и обратился к персоналу.