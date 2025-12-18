Трамп заявил, что не будет считаться с Конгрессом по одному вопросу

Президент США Дональд Трамп заявил на традиционном брифинге, что Белый дом не обязан просить разрешения у Конгресса на возможное нанесение ударов по целям на территории Венесуэлы. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Накануне Трамп не исключил возможности проведения воздушной, морской и наземной операций против Венесуэлы.

Журналисты спросили американского лидера, планирует ли он запрашивать у Конгресса разрешение на начало военной кампании против республики.

«Россия готова»: Трамп призвал Киев поторопиться с прекращением конфликта

«Я не обязан им говорить. Это было доказано. [Вместе с тем] для меня не проблема сделать это [подать прошение на удары в Конгресс]», — разъяснил Трамп.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского Конгресса отклонила две подготовленные демократами резолюции, направленные на прекращение ударов по судам в Карибском бассейне и военных действий против Венесуэлы.