«Россия готова»: Трамп призвал Киев поторопиться с прекращением конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины «быстрых действий» для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме. По словам Трампа, сейчас обе стороны конфликта «к чему-то приближаются». При этом, он подчеркнул, что ожидает «быстрых действий» именно от Киева, потому что «Россия передумывает каждый раз, когда Украина начинает тянуть время».

«Ну, они к чему-то приближаются, но я надеюсь, что украинцы будут действовать быстро. Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия готова», — считает Трамп.

Ранее Трамп выступил с обращением к нации, во время которого не упомянул усилия США по урегулированию конфликта на Украине.