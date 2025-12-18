Киев начал готовиться к "очень плохому миру"

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил на форуме «Украина и мир впереди 2026», что иллюзий у руководства страны не осталось - мир будет "плохим", "очень плохим" или его вообще не будет.

"Мирное соглашение будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет вообще", - сказал Арахамия.

Он добавил, что еще есть много людей, которые считают, что Киев должен настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, но все думающие люди понимают, что "оно будет либо плохое, либо очень плохое".

Как уточняет Telegram-канал «Политика страны», Арахамия подчеркнул, что без участия американцев дипломатический путь невозможен в принципе — останется только военное решение. Однако даже при посредничестве Вашингтона стороны упираются в «красную линию»: вопрос территорий Донбасса.

Кроме этого Арахамия разочарован предлагаемыми Украине гарантиями безопасности. Он назвал аналог 5-й статьи НАТО слишком слабым инструментом, который не спасет страну в случае нового конфликта.

«Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания — ракеты там и так далее», — пояснил он.

При этом Арахамия призвал украинцев не питать надежды, что кто-то будет воевать за Украину.