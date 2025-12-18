Зеленский в очередной раз перепутал слова на английском

Владимир Зеленский снова опозорился перед европейскими лидерами — перепутал слова в английском языке, пишет РИА Новости.

По данным агентства, конфуз случился во время выступления украинского лидера на саммите в Брюсселе.

«Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности будут бессмысленными», — отметил Зеленский, имея в ввиду не «войны» (wars), а «слова» (words).

Кроме того, у политика не получилось правильно произнести слово «оправдания» (excuses), которое в его исполнении оказалось более созвучным с «излишествами» (excesses).

Напомним, что ранее Зеленский перепутал слова «лыжи»(skis) и «небо»(skies). В итоге, вышло, что он попросил «усилить лыжи» Украины вместо ее противовоздушной обороны.

Эксперты отмечали также, что резкая реакция президента США Дональда Трампа на слова украинского лидера в ходе переговоров может быть вызвана именно речевыми ошибками — глава США остро реагировал на них.

Ранее сообщалось, что переводчицы во время визита Зеленского в Гаагу 16 декабря дважды перепутали Россию и Украину.