Вопрос о российских активах провалился

Европейский совет в первый день саммита не смог решить вопрос об использовании активов России для финансировании Украины. Обсуждение продолжится в пятницу 19 декабря.

На саммите сегодня лидеры ЕС пытались преодолеть разногласия по планам использовать замороженные активы России для финансирования военных усилий Украины. Главным образом, инициаторы подобного решения пытались заверить Бельгию и ряд других заинтересованных стран в том, что Европа разделит юридические и политические риски.

«Теперь перед нами простой выбор — либо деньги сегодня, либо кровь завтра», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, призывая лидеров стран ЕС согласиться с этим предложением.

Однако Бельгия продолжила выражать свою обеспокоенность последствиями изъятия российских активов. К Бельгии присоединились ряд других государств, включая Италию.

Ранее ЦБ РФ заявил, что в ответ на попытки Брюсселя легализовать кражу суверенных резервов начинает масштабную кампанию по принудительному взысканию убытков с европейских банков в российских судах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь предупредил что любые действия, связанные с экспроприацией российских активов, получат ответную реакцию, а ответственность будут нести и те, кто принимал решения коллегиально, и те, кто принимал решения персонально, и те, кто их выполнял.

Как сообщает РИА "Новости", саммит ЕС выпустил коммюнике после первого дня работы, в котором тема об использовании активов Банка России даже не фигурирует.