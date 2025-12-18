СМИ: Кровавые дожди на Ближнем Востоке являются знамением конца света

© Вечерняя Москва

В Новом завете упоминают кровавые дожди, которые недавно прошли на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Daily Mail.

Реки и водоемы, окрасившиеся в кровавый цвет, в Библии названы одним из знамений конца света. О них говорится в 16-й главе Откровения Иоанна Богослова.

— Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море — и сделалась кровь, и все одушевленное умерло в море, — цитирует откровение Иоанна Богослова издание.

Богословы рассказали о событиях и знаках, предвещающих конец света. По словам теологов, признаки приближающегося Апокалипсиса нельзя воспринимать как однозначный приговор человечеству.

По мнению южноафриканского проповедника Джошуа Млакелы, христианский конец света должен был наступить еще в конце сентября. Это заявление вызвало волну паники и насмешек в социальных сетях. «Вечерняя Москва» разбиралась, откуда берутся такие пророчества.