Азаров: в Киеве боятся мирного договора

В Киеве боятся мирного договора в том числе из-за демобилизации бойцов ВСУ после окончания боевых действий. Об этом заявил RT экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Значительная часть... (из них. — RT) вернётся с оружием, потому что у них никто это оружие не заберёт... Они (власти. — RT) знают, что солдаты обязательно спросят с Зеленского и его окружения за всё то мародёрство, хищения, коррупцию», — сказал он.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что из-за страха потерять власть Владимир Зеленский не сможет приказать вывести войска из Донбасса.