Главный концертный комплекс Вашингтона переименуют в честь Трампа и Кеннеди

Главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, совет управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди принял решение "переименовать его в центр Трампа - Кеннеди". Согласно позиции пресс-секретаря Белого дома, это решение отражает "невероятную работу, которую президент Трамп провел за последний год с целью спасения этого здания". В феврале Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих этого театрально-концертного комплекса.

В Конгрессе США идею создания в Вашингтоне национального культурного центра начали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующая законодательная инициатива была утверждена, ее подписал 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр.

Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований в последующие годы. Оценки стоимости проекта постоянно менялись в сторону увеличения по мере работы над ним.

35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на строительство центра. После убийства Кеннеди в 1963 году комплекс было решено назвать в его честь.

Кеннеди-центр впервые открыл свои двери в сентябре 1971 года и с тех пор стал постоянным домом для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.