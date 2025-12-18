Появились подробности о гарантиях безопасности для Украины

Украина может получить гарантии безопасности от западных стран, которые не будут включать в себя размещение европейских военных на границах с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, США и страны Европы подготовили для Украины «подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией». В частности, в них входит дальнейшая военная помощь ВСУ, включая подготовку военных и доступ к американским разведданным.

При этом, военные европейских стран будут расположены «вдали от передней линии». В случае же возобновления боевых действий, союзники Украины «будут предпринимать дипломатические и деэскалационные меры», чтобы закончить столкновения. Впрочем, если эти попытки окончатся неудачей, западные военные обязуются выйти на поле боя на стороне ВСУ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал России «разрушительную реакцию» на возобновление конфликта на Украине.