Новые файлы Эпштейна раскрыли связь Билла Гейтса с украинской «Лолитой»

Власти США рассекретили новые файлы по делу скандального финансиста, торговца несовершеннолетними моделями Джеффри Эпштейна. Среди них оказались несколько фотографий миллиардера, филантропа Билла Гейтса с молодыми девушками, пишет RT в Telegram-канале.

Предприниматель признавал ранее, отметили журналисты, что проводил время в поместье покойного финансиста. По его словам, он делал это ради пожертвований и связей для благотворительной деятельности.

В США демократы получили 95 тыс. новых фото из дела Эпштейна

Также в раскрытых документах фигурируют паспорт украинки со скрытыми личными данными, фото Эпштейна в окружении молодых девушек и снимки обнажённой юной женщины, на теле которой написаны на английском цитаты из «Лолиты» известного писателя Владимира Набокова.

Ранее массмедиа сообщили, что полиция нашла в особняке Эпштейна купюру, подписанную Гейтсом.