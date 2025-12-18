Лукашенко пригрозил Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал Украине «далеко идущие последствия» за сбитые беспилотники над территорией его страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, Киев предупредил Минск, что будет сбивать российские беспилотники в небе над Белоруссией. В ответ он заявил, что в этом случае Украину ждут «далеко идущие последствия».

«Совсем недавно нас предупредили украинцы по определенным каналам спецслужб, что они видят, что российские беспилотники залетают на нашу территорию, где-то падают, где-то летят на запад Украины. <...> И они нас предупредили — вы передайте президенту, что мы будем сбивать беспилотники на вашей территории. Тертель (глава КГБ Белоруссии — прим. ред.) присутствует здесь, он мне докладывал. Я говорю — ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия», — рассказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит на агрессию в свою сторону.