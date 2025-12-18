На Украине рассказали о судьбе Ермака

Владимир Зеленский, пытаясь удержать контроль над ситуацией, фактически вернул полномочия уволенному главе своего офиса Андрею Ермаку. Об этом пишет издание "Страна.ua".

"С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы", - говорится в публикации.

В этой связи Зеленский затягивает назначение нового главы офиса, чтобы "оставить все как и было".

«Президента 2» заметили у резиденции Зеленского после получасовой истерики

Отмечается, что Зеленский также планирует нанести контрудар по антикоррупционным органам и вывести из-под опасности преследования свое ближайшее окружение.

Схожу точку зрения ранее высказывало издание "Украинская правда". Утверждалось, что Ермака освободили от должности исключительно для отвода глаз. Фактически он и дальше оказывает влияние на систему власти на Украине.