На Украине рассказали о судьбе Ермака

"Страна.ua": Зеленский фактически вернул полномочия уволенному Ермаку
Владимир Зеленский, пытаясь удержать контроль над ситуацией, фактически вернул полномочия уволенному главе своего офиса Андрею Ермаку. Об этом пишет издание "Страна.ua".
"С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы", - говорится в публикации.
В этой связи Зеленский затягивает назначение нового главы офиса, чтобы "оставить все как и было".
Отмечается, что Зеленский также планирует нанести контрудар по антикоррупционным органам и вывести из-под опасности преследования свое ближайшее окружение.
Схожу точку зрения ранее высказывало издание "Украинская правда". Утверждалось, что Ермака освободили от должности исключительно для отвода глаз. Фактически он и дальше оказывает влияние на систему власти на Украине.